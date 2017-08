Schippers deelt vreugde met familie

,,Hoe mooi dat er Nederlandse fans mij staan op te wachten en het volkslied voor me zingen. Kippenvel.''



Schippers rekende af met de sceptici die twijfelden aan haar nieuw aanpak bij trainer Rana Reider. ,,Dit is zo speciaal. Ik heb er zo hard voor gewerkt en moest er vandaag ook voor vechten. Ik ga hier niet weg zonder gouden medaille, prentte ik mezelf vooraf in. Dat was een bijna eng verwachtingspatroon dat ik mezelf oplegde.''



Ze ging na de spannende finale eerst op de grond liggen. ,,Ik was stuk en moest even tegen mezelf zeggen: ik heb het gedaan.'' Een uitgebreide ereronde volgde, die haar ook bij haar ouders op de tribune van het Olympisch Stadion bracht. ,,Ja, dan breek ik. Zij zien wat je doormaakt. Het is geen gemakkelijk leven, maar wel heel mooi.''



Schippers moest onder coach Reider wennen aan de nieuwe werkwijze. ,,Er is veel veranderd. Oktober, november, december, dat zijn de maanden dat het echte werk wordt geleverd. Natuurlijk was ik niet zeker dat het hier zou lukken. Ik wilde eerder in het seizoen harder, maar het lukte niet. Dit is ook zo'n opluchting.''



,,Ik heb vooral laten zien dat ik een vechter ben. Er waren veel negatieve verhalen over mij, vond ik. Ik zou te zwaar zijn, te veel krachttraining doen en niet de snelheid meer hebben. Ik heb bewezen dat ik de juiste keuze heb gemaakt, dat ik sterk ben samen met mijn trainer Rana.''