Schoofs wint Nederlandse finale in Altenkirchen

Friedrich pakt vierde wereldtitel op rij in tweemansbob

14:15 De Duitser Francesco Friedrich is in Königssee voor de vierde keer op rij wereldkampioen bobslee geworden in de tweemansbob. Met remmer Thorsten Margis had de 26-jarige Friedrich na vier runs een voorsprong van 1,2 seconde op de Canadees Justin Kripps. Ook de derde plaats was voor een Duitser: Johannes Lochner.