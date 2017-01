Serena Williams luistert rentree op met zege

Goffin slaat Haase uit toernooi in Doha

2 januari Robin Haase is vanavond gestrand in de eerste ronde van het tennistoernooi in Doha. De 29-jarige Hagenaar was niet opgewassen tegen de drie jaar jongere David Goffin. De als vierde geplaatste Belg zegevierde in twee sets: 7-6 (4) 6-2.