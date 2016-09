Sifan Hassan beëindigt samenwerking met coach

Hoedt begeleidde Hassan sinds 2012. Samen realiseerden ze haar internationale doorbraak in 2013. Hassan: ,,Honoré is een hele goede coach en we hebben samen een grote ontwikkeling doorgemaakt, hij heeft mij naar de wereldtop toe getraind. Ik heb nagedacht over de weg die ik moet volgen om in Tokyo 2020 voor de gouden medaille te strijden. Daarbij is het onvermijdelijk dat ik soms moeilijke beslissingen moet nemen. Ik heb de afgelopen jaren alles in het teken van mijn sport gesteld en wil dat voor de komende jaren opnieuw doen, maar er zijn ook veranderingen nodig." Olympische Spelen Mede door een blessure liepen de Olympische Spelen van Rio voor Hassan uit op een teleurstelling. Hassan eindigde als vijfde op de 1500 meter.

Hassan is van plan om langdurig in het buitenland te gaan trainen en is zich momenteel aan het oriënteren op een nieuwe trainingssituatie. De twee zijn in goed overleg uit elkaar gegaan. Hoedt: ,,Het is jammer dat we de successen niet samen kunnen vervolgen. Ik respecteer haar keuze, maar ben ervan overtuigd dat het huidige 'Team Sifan' het beste van twee werelden bood: Nederlandse expertise en Afrikaanse genen en hoogtestages.''



Hassan kreeg dit voorjaar te maken met een dijbeenblessure. ,,De afgelopen vier maanden hebben we extreem intensief gewerkt om de puzzelstukjes op zijn plek te krijgen. De tijd was te kort voor goud'', aldus Hoedt.