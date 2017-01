Skeletonster Bos levert beste wereldbekerprestatie tot nu toe

De 23-jarige skeletonster uit Ede eindigde in het internationale veld als vijfde, haar beste prestatie ooit in de wereldbeker. Bos werd vorige week ook al vijfde op het EK in Winterberg.

De Nederlandse, die volgend jaar naar de Olympische Spelen in Pyeongchang wil, zette in het Zwitserse ijskanaal tijdens de eerste run de achtste tijd neer. Bos verbeterde zich flink tijdens de tweede run waarin ze derde werd, goed voor de vijfde plek in het eindklassement. De Gelderse gaf 2,22 seconden toe op de Canadese winnares Mirela Rahneva. Bos was na de Oostenrijkse Janine Flock (derde) de tweede Europeaanse in het klassement.