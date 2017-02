Skiër Jansrud al zeker van eindzege super-G

Vreugdenhil pakt eindzege Grand Prix op natuurijs, dagzege voor Schouten

13:28 Marathonschaatser Frank Vreugdenhil is de eindwinnaar van de KPN Grand Prix op natuurijs. Hij eindigde zondag in de vijfde en laatste wedstrijd over 150 kilometer op het Zweedse ijs van Falun als tweede en stelde met die klassering de eindzege veilig.