Skiër Kristoffersen wint op slalom in Zwitserland

Fransman Pinturault passeert skilegende Killy

7 januari De Franse skiër Alexis Pinturault heeft zijn negentiende overwinning geboekt in een wereldbekerwedstrijd. Hij was de snelste op de reuzenslalom in het Zwitserse Adelboden. Hij kroonde zich daarmee tot beste Franse skiër ooit in de wereldbeker en passeerde zijn illustere landgenoot Jean-Claude Killy.