Skiër Pinturault prolongeert wereldbeker op combinatie

Stacey blijft na excuses van organisatie toch in Dakar Rally

8:30 Hans Stacey heeft besloten toch in de Dakar Rally te blijven. De Brabantse trucker was gisteren uit boosheid niet gestart in de tiende etappe, maar na excuses van de hoogste bazen van de organisatie is hij van gedachten veranderd. ,,Ik was het eigenlijk niet van plan, maar ik ga toch maar gewoon starten dan in de elfde etappe'', liet de winnaar van de laatste Dakar Rally in Afrika (2007) vandaag weten.