Skiester Fenninger maakt na 14 maanden eindelijk rentree

Van den Goorbergh hoopt met lichtere motor op succes in Dakar

23 december Jurgen van den Goorbergh begint in januari voor de negende keer aan de Dakar Rally. De motorcoureur uit Breda vindt zijn deelname deze keer nog spannender dan in andere jaren, want voor de komende editie van de woestijnrally in Zuid-Amerika heeft hij zelf zijn motor in elkaar gezet. ,,Alles zou probleemloos moeten verlopen, maar zoiets is toch spannender dan anders'', zegt de voormalig wegracer uit de MotoGP en 500cc.