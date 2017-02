Skispringer Schlierenzauer met schrik vrij na crash

Mladenovic pakt in Rusland eerste WTA-titel

17:33 Tennisster Kristina Mladenovic heeft zondag voor de eerste keer in haar carrière een WTA-toernooi gewonnen. De Française pakte de eindzege in het Russische Sint-Petersburg. De Kazachse Joelia Poetintseva werd in drie sets verslagen: 6-2 6-7 (3) 6-4.