Slechte generale repetitie voor Nederlandse honkballers

De ploeg van bondscoach Hensley Meulens trof de Amerikaanse profclub uit de Major League zaterdag in de staat Arizona, waar de topclubs zich voorbereiden op het nieuwe honkbalseizoen in de Verenigde Staten. Oranje acteerde niet in de sterkst mogelijke samenstelling en bleef ver verwijderd van het hoge niveau van de laatste duels in de WBC. Kalian Sams produceerde in de zevende inning wel een homerun en sloeg in de laatste slagbeurt twee punten binnen.