Slechte start van Brouwer/Meeuwsen bij Tour Finals

Bendsneyder ook in 2017 actief in Moto3

10:36 De Nederlandse motorracer Bo Bendsneyder is ook in 2017 verzekerd van een startplek in de Moto3. Zijn team Red Bull KTM Ajo meldt dat de zeventienjarige Rotterdammer contractverlenging heeft afgedwongen met zijn goede prestaties tot dusver in zijn eerste jaar in de lichte klasse van het wereldkampioenschap.