Spektakel gegarandeerd bij WK skiën in St. Moritz

Klapper

De klapper van het WK wordt komend weekeinde ongetwijfeld de afdaling bij de mannen en vrouwen. Bij de vrouwen ontbrandt zich vrijwel zeker een strijd tussen Vonn, die behalve op de Super G en afdaling ook uitkomt op de combinatie, Shiffrin en Gut.



Toch tast Vonn in het duister over haar vorm. Ze is niet alleen nog maar net hersteld van twee zware blessures (knie en arm), de Amerikaanse kwam vorige week ook zwaar ten val in Cortina d'Ampezzo. ,,Dat was schrikken'', zei ze vorige week. Vonn krijgt op de 2521 meter lange afdaling felle tegenstand van haar landgenote Shiffrin, de Zwitserse Gut, de Italiaanse Goggia en de Sloveense Stuhec.



De afdaling bij de mannen - met het steilste stuk (80%) meteen na de start - is 253 meter langer. Een echte topfavoriet is niet aan te wijzen. De Amerikaan Travis Ganong steekt in elk geval in supervorm na zijn wereldbekerzege in Garmisch-Partenkirchen. Ook Kjetil Jansrud, de Italianen Peter Fill en Dominik Paris - drie weken geleden winnaar van de beroemde Hahnenkamm Rennen - de Zwitser Beat Feuz en de Oostenrijker Hannes Reichelt behoren tot een grote groep kanshebbers.