Spieth grijpt met veel machtsvertoon zege in Pebble Beach

Spieth was de slotronde in gegaan met een voorsprong van liefst zes slagen en hoefde zondag dus geen risico's te nemen. De Texaan bleef koel, sloeg onderweg twee birdies en kwam uit op zeventig slagen, twee onder het baangemiddelde. ,,Het was bijna saai'', zei Spieth lachend. ,,Ik kon me wat foutjes permitteren, maar die maakte ik niet. Sorry dat het daardoor niet zo spannend was.''