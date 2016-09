Sport van vandaag: Voetbal dat de klok slaat

In de Bundesliga wordt er vanavond in speelronde 4 om de koppositie gestreden. Bayern München en Hertha BSC zijn als enige clubs nog zonder puntverlies. Zij staan om 20.00 uur tegenover elkaar in de Allianz Arena in München. Arjen Robben, hersteld van een blessure, begint op de bank.



Barcelona en Atlético Madrid staan in de Primera División voor de eerste krachtmeting van het seizoen. Om 22.00 uur wordt er afgetrapt in Camp Nou. Dat duel kunt u live bij ons volgen. Real Madrid stuit op hetzelfde tijdstip op Villarreal.