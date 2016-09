Sport van vandaag: Vuelta, KLM Open en US Open

Vuelta

Nog drie etappes te gaan in Spanje, maar vandaag vindt vrijwel zeker de ontknoping plaats. Kan Chris Froome 3 minuten en 37 seconden dichtrijden op rodetruidrager Nairo Quintana in de zware individuele tijdrit van 37 kilometer van Javea naar Calpe. Esteban Chaves (3.57) staat derde. Rond de klok van 17.40 uur hebben we een antwoord. De Vuelta eindigt op zondag traditiegetrouw in Madrid.

Paralympics

Welke Nederlandse sporters komen er vandaag in actie op de Paralympische spelen in Brazilië? Bekijk hier ons specale spoorboekje

US Open

De mannen zijn in New York toe aan de halve finales. Om 20.00 uur begint de Servische nummer 1 van de wereld Novak Djokovic in het Arthur Ashe Stadium aan zijn partij tegen de als tiende geplaatste Fransman Gaël Monfils. De partij wordt daarna - dat zal tegen de nacht zijn in Nederland - vervolgd met de andere halve finale van de US Open tussen de als derde geplaatste Zwitser Stan Wawrinka en de als zesde gerangschikte Japanner Kei Nishikori.

KLM Open

Het grootste golftoernooi van nederland gaat vandaag verder met Dag 2. Op The Dutch in het Gelderse Spijk - de nieuwe locatie van het Nederlandse toernooi uit de Europese Tour - gaat de onbekende Brit Ben Evans aan de leiding met een score van 65. Van de Nederlanders is niet de ervaren prof Joost Luiten de beste, maar amateur Rowin Caron uit Terheijden. De 23-jarige Brabander verraste met een ronde van 66 slagen, vijf onder par. Hij deelde met die score de tweede plaats in de tussenstand, samen met zeven andere spelers. Oud-winnaar en topfavoriet Luiten kwam na de eerste rondgang over achttien holes binnen in 69 slagen (-2), goed voor plek 32.