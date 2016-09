Sport van vandaag: Vuelta, Paralympics en KLM Open

Thijs van Hofweegen bijt vandaag in Rio de Janeiro het spits af bij de Paralympics voor TeamNL. Na de schitterende opening van vannacht duikt de zwemmer om 14.30 uur (Nederlandse tijd) het bad in voor de series 100m rugslag S6.



De vijftiende Paralympische Spelen begonnen met het ontsteken van de Paralympische vlam. Tijdens de vlaggenparade werden alle 160 deelnemende landen voorgesteld aan het publiek. Marlou van Rhijn droeg de Nederlandse vlag het stadion binnen. De atlete,vier jaar geleden in Londen winnares van de 200 meter en de nummer twee op de 100 meter, is een van de 126 Nederlandse sporters die in actie komen in Rio.