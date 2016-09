Sport vandaag: Davis Cup, vrije trainingen, EK honkbal en voetbal

In de Davis Cup strijden Nederland en Zweden om klassebehoud in de eerste groep van de Europees/Afrikaanse tenniszone. Beide landen verloren dit jaar van Rusland, dat in de play-offs gaat strijden voor een plek in de wereldgroep. De verliezer van het duel in Bastad moet in oktober opnieuw aan de bak tegen Israël om degradatie naar groep 2 te voorkomen.



Thiemo de Bakker opent vandaag namens Nederland. De nummer 142 van de wereld neemt het op het gravel van het Zweedse Bastad op tegen Elias Ymer, nummer 150 van de mondiale lijst. De tweede wedstrijd van vandaag gaat tussen Robin Haase en de jonge Mikael Ymer, het net achttien geworden broertje van De Bakkers tegenstander. Op papier lijkt Haase, de nummer 65 van de wereld, geen kind te hebben aan de mondiale nummer 662.