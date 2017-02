Sport Vandaag: Eredivisie en finale Afrika Cup

Nederland treft Bosnië in Davis Cup

4 februari Bosnië-Herzegovina is in april de tegenstander van Nederland in de Daviscup. De Bosnische tennissers staan in de eerste ronde in de Europees/Afrikaanse zone Groep 1, één niveau onder de wereldgroep, tegen Polen na twee speeldagen met 3-0 voor en zijn daardoor al zeker van de zege.