Sport Vandaag: Eredivisie, Premier League en WK atletiek

Doek lijkt gevallen voor Luiten op PGA Championship

0:38 Golfer Joost Luiten zal vermoedelijk bij het US PGA Championship in Charlotte de cut niet halen. De Nederlander had op de tweede dag 73 slagen nodig, 2 boven par. Op de openingsdag had hij ondanks een hole-in-one met 76 slagen al genoegen moeten nemen met een plaats in het achterveld.