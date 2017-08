Sport Vandaag: Eredivisie, Vuelta, F1 en EK hockey

Caldas: Niet top gespeeld, wel gewonnen

25 augustus Bondscoach Max Caldas van de Nederlandse hockeyers wilde na de overwinning tegen Engeland (3-1) nog even niet denken aan de EK-finale zondag tegen België. ,,Eerst even van deze zege genieten", liet hij bij de NOS weten. ,,We hebben niet top gespeeld, maar wel gewonnen. Dat is typerend voor een goede ploeg."