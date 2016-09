Sport vandaag: Golf, Vuelta, Eredivisie en US Open-finale op 9/11

Titelverdediger Novak Djokovic kan vanavond, op de 15de Memorial Day van 9/11 in New York, voor de derde keer de US Open op zijn naam schrijven. Eerder deed hij dat in 2011 en 2015. Op jacht naar zijn dertiende Grand Slam-titel moet de Servische tennisser in de finale zien af te rekenen met Stan Wawrinka. Het is voor de Servische nummer één van de wereld de zevende keer dat hij in New York in de finale staat.



De als derde geplaatste Zwitser bereikte voor het eerst de eindstrijd van het laatste grandslamtoernooi van het jaar. Van zijn 23 ontmoetingen met Wawrinka won Djokovic er negentien. De Serviër zegevierde dit jaar op de Australian Open en Roland Garros, maar stelde teleur op Wimbledon en de Olympische Spelen.



De finale van de US Open begint om 22.00 uur Nederlandse tijd.