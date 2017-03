Sport vandaag: Miami Open, Eerste Divisie en aftellen naar Klassieker

Kyrgios gaat Federer uitdagen in halve finale Miami Open

4:39 Nick Kyrgios heeft donderdagnacht Alexander Zverev verslagen in de kwartfinale van het tennistoernooi in Miami. Daarmee heeft de Australiër zich geplaatst voor de halve finale van de Miami Open waarin hij het vrijdag opneemt tegen Roger Federer, zesde van de wereld en favoriet in het toernooi.