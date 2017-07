Sport Vandaag: Negentiende etappe Tour, Van Rouwendaal in actie

De Randamie wil revanche: Terughalen wat ze hebben afgepakt

20 juli Het waren zware maanden voor UFC-vechtster Germaine de Randamie. Bij vlagen loodzwaar, zelfs. De goedlachse Utrechtse werd wereldkampioen, moest die titel inleveren en kreeg vervolgens bakken kritiek en zelfs bedreigingen over zich heen. Maar de 33-jarige is klaar om alle negativiteit los te laten en - letterlijk en figuurlijk - terug te vechten. Op 2 september begint haar jacht op een nieuwe wereldtitel in Ahoy Rotterdam. Zelf zit ze vol vuur. ,,It's time to shine.''