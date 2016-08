Sport vandaag: Oranje, Richel Hogenkamp en revanche voor Dafne?

Het Nederlands elftal oefent vanavond tegen Griekenland. Voor Oranje is dit duel een laatste test voor het openingsduel van komende dinsdag tegen Zweden in de WK-kwalificatie.



Nederland wil zich in de aanloop naar het WK in Rusland dolgraag revancheren voor het gemiste EK deze zomer in Frankrijk. De afgelopen weken ging het echter nauwelijks over voetbal bij Oranje. Assistent-bondscoach Dick Advocaat is al vertrokken. Marco van Basten, de rechterhand van bondscoach Danny Blind, kondigde zijn afscheid aan. Ook directeur betaald voetbal Bert van Oostveen vindt het mooi geweest. Hans Jorritsma, de teammanager van Oranje, baalt dat hij weg moet.



Voor bondscoach Blind staat het oefenduel met de Grieken volledig in het teken van de start van de WK-kwalificatie. De meeste spelers die in Eindhoven beginnen verschijnen dinsdag ook aan de aftrap in Solna.



Het duel tussen Nederland en Griekenland begint om 20.45 uur in het Philips Stadion.