Sport Vandaag: Ronde van Zwitserland, hockeyers tegen Pakistan

Mayweather en McGregor op 26 augustus in de ring

0:12 Er gaat als verwacht een gevecht komen tussen voormalig wereldkampioen boksen Floyd Mayweather en kooivechter Conor McGregor. De twee stappen op 26 augustus in de MGM Grand in Las Vegas in de ring. Dat meldden Mayweather en McGregor vanavond op socialmedia.