Sport Vandaag: Tijdrit in Marseille, EK vrouwen en oefenduels

Schoon­spring­ster Jansen achtste in WK-finale

21 juli Schoonspringster Inge Jansen is bij de WK in Boedapest in de finale op de 3 meterplank als achtste geëindigd. De Nederlandse zette in haar eerste WK-finale een totaalscore van 307,85 punten neer. Dat was iets hoger dan haar scores in de halve finale en in de voorronde.