Sport Vandaag: WK afstanden, darts en Robin Haase

Super EK in tijdsbestek van elf dagen

8 februari De exacte data voor de super EK in 2018 zijn bekend. De Europese kampioenschappen in de sporten atletiek, zwemmen, wielrennen, turnen, golf, roeien en triatlon vinden plaats in een tijdsbestek van elf dagen: van donderdag 2 tot en met zondag 12 augustus. De EK atletiek hebben plaats in Berlijn, de zes andere EK's worden gehouden in Glasgow.