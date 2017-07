Springruiter Smolders grijpt leiding in lucratieve reeks in Parijs

De Fransman Julie Epaillard was in de barrage met Usual Suspect d'Auge de snelste, in 40,67 seconden. Olivier Philippaerts uit België eindigde met H&M Legend of Love als tweede (41,98), Smolders snelde met zijn paard in 42,13 over de finish. Dat leverde hem een cheque op van 45.000 euro én de eerste plaats in het klassement. Epaillard ging met bijna een ton aan prijzengeld naar huis.