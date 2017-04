Springruiters tiende na twee rondes WB-finale

Curlingmannen koesteren 'reële' kans op Spelen

31 maart Met de jongste selectie van de twaalf landen die deelnemen beginnen de Nederlandse curlingmannen zaterdag het WK in Edmonton met een wedstrijd tegen Duitsland. Oranje is er voor het eerst sinds 1994 bij en hoopt via goede prestaties in het curlinggekke Canada serieus zicht te krijgen op deelname aan de Winterspelen van Pyeongchang.