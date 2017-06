Bizarre val voor finish voorkomt stunt Bo Bendsneyder in Assen

Hij gaf er in de race op een droge baan aanvankelijk een uitstekend vervolg aan. De racer uit het fabrieksteam van KTM reed vanaf de start agressief en messcherp mee vooraan. In de vijfde ronde nam hij zelfs de koppositie in.



Dat duurde maar kort, want de snelle Honda’s van onder anderen de Spanjaarden Jorge Martin, Joan Mir en de Italiaan Fenati kwamen ras voorbij de KTM van de Nederlander, maar Bendsneyder hield wel de aansluiting. Op zeven ronden voor het einde viel hij door een stuurfoutje terug naar de achterste positie in de inmiddels uitgedijde kopgroep.



In de slotronde waagde Bendsneyder een ultieme poging er alsnog een topklassering uit te persen, maar zijn inhaalactie in de laatste bocht liep uit op een valpartij. De motor schoof over de meet, Bendsneyder kwam er achteraan. Omdat de coureur in contact moet zijn met de machine, was een diskwalificatie onvermijdelijk.