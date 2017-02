Stroetinga en Van de Merwe sterksten op Uithof

In elk geval twee kersverse toer­nooi­win­naars in Ahoy

20:37 Richard Krajicek krijgt volgende week in Ahoy in ieder geval twee kersverse toernooiwinnaars op bezoek. De directeur van het ATP-toernooi in Rotterdam zag hoe vier tennissers uit zijn deelnemersveld vandaag de finales haalden van de toernooien in Montpellier en Sofia.