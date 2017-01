Stunt hing in de lucht voor Haase: 'Dit is een gemiste kans'

Voor Haase geen reden tot paniek. ,,Ik zat vanaf het begin goed in de wedstrijd. Was rustig en de slagen zaten er lekker op. Maar hij serveerde die eerste set ongelooflijk sterk. Zo goed dat je weet: dit houdt-ie onmogelijk drie sets lang vol. Het kan, natuurlijk, maar dan speelt ie de wedstrijd van het jaar.’’

Het niveau van Zverev zakt inderdaad naarmate de wedstrijd vordert. De service gaat haperen en hij stapelt vooral in de derde set fout op fout. Haase komt 2-1 in sets voor en heeft in het vierde bedrijf kansen op een voorsprong van 3-0 in games. ,,Je merkte dat hij na de eerste set óók niet zeker van zijn zaak was.’’

De Duitser wint negen games op rij. Haase: ,,Ik werd onrustiger, ging foutjes maken. Ik had niet meer het overzicht om een slice bijvoorbeeld juist wat korter of harder te spelen. Dat kan ik mezelf aanrekenen.’’ Want een kans had hij zeker: ,,Als hij goed speelt en direct met twee keer 6-3 op het bord komt, zeg ik: too good. Nu heb ik veel aan mezelf te wijten.’’