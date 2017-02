Succescoach Braal verlengt contract bij Donar

Donkere wolken boven Ge­me­ne­best­spe­len 2022

15:01 Het is zeer de vraag of de Zuid-Afrikaanse stad Durban de Gemenebestspelen (Commonwealth Games) in 2022 kan organiseren. De stad komt geld te kort voor het vierjaarlijkse sportevenement, waar meer dan vijftig voornamelijk voormalige Britse koloniën aan meedoen.