Super Bowl LI: weinig geliefd versus nog minder geliefd

Door: Dolf van Aert



Veel treffender kan het grootste sportevenement ter wereld niet omschreven worden. The Super Bowl is the Super Bowl of sports, zo typeren de Amerikanen het zelf. Met andere woorden: niets is groter dan de Super Bowl, behalve de Super Bowl zelf. De heilige graal van de National Football League. Herstel, van álle sporten. Qua omvang, beleving, aandacht, entertainment en 'Amerikaansheid' onovertroffen.



De wedkantoren zijn er al weken druk mee. Met wie er gaat winnen, bijvoorbeeld. En wie de eerste punten op het scorebord zet. Je kan een gokje wagen over het totaal aantal punten van een van beide teams. En wie dat te gewoontjes vindt, kan ook geld inzetten op randzaken. Met welke haarkleur zal Lady Gaga optreden tijdens de halftime-show? Met welk liedje opent zij? En zal ze het woord 'Trump' - in wat voor context dan ook - in de mond nemen?



Maar ook: in hoeveel reclames zal NFL-grootheid Peyton Manning acte de présence geven? Zal er een toeschouwer het veld bestormen? Gaat er iemand de 'Dirty Bird-dans' doen na een touchdown? Of, en dit is misschien wel de meest hilarische en dubieuze weddenschap tegelijk: zal er een speler uitvallen met een hersenschudding of een blessure met hersenschudding-achtige symptomen? Veel Amerikaanser wordt het niet.



De eindstrijd in het NRG Stadium in Houston, Texas (logischerwijs de thuisbasis van de Houston Texans) is alweer de 51ste uitgave van de Super Bowl. Voor het eerst sinds 2003 bereikten beide finalisten van een jaar eerder (in 2016 streden de Denver Broncos en de Carolina Panthers om de hoofdprijs) niet eens de play-offs, waardoor al vroeg duidelijk werd dat het 2016-seizoen een nieuwe winnaar zou krijgen. Dat worden dit jaar dus de Falcons of de Patriots.