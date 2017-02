Tamata vijfde versterking ADO Den Haag

De 26-jarige Tamata kwam bij PSV, waar hij de jeugdopleiding doorliep, tot 26 duels in het eerste. Verder speelde hij een seizoen voor Roda JC en twee jaar voor FC Groningen.



Na Guyon Fernandez, Donny Gorter, Randy Wolters en Abdenasser El Khayati is Tamata de vijfde tussentijdse aankoop van ADO. Tamata, die clubloos was, is vrijdagavond in de thuiswedstrijd van ADO Den Haag tegen Vitesse al inzetbaar.