Tandemduo Ter Schure en Fransen wint goud

Gouden Gebru: Dronken van geluk

0:24 Bijna sprakeloos is Daniel Abraham Gebru (31) nog, een paar uur nadat hij in Rio paralympisch goud heeft veroverd in de wegrace. ,,Dit is zo ongelooflijk mooi, ik ben zo blij, zo verschrikkelijk blij. Ik weet bijna niet wat ik moet zeggen,'' vertelt de 16 jaar geleden vanuit Eritrea naar Nederland gevluchte renner, die al jaren met trots het rood-wit-blauw-oranje wielershirt draagt.