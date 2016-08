Tata Steel Chess op bezoek in De Kuip

Wie er in De Kuip gaat spelen wordt op 28 oktober bekendgemaakt. Dan wordt het deelnemersveld van de Tata Steel Masters gepresenteerd.



De 79ste editie van het Tata Steel Chess Tournament vindt traditiegetrouw plaats in Wijk aan Zee van 13 januari tot en met 29 januari 2017. Tijdens het evenement spelen de grootmeesters van de Tata Steel Masters onder de noemer Tata Steel Chess On Tour twee rondes op een toplocatie elders in het land.



,,De Kuip vormt een prachtig decor voor de grootmeesters om hun partijen te spelen", zegt Jeroen van den Berg, directeur van het Tata Steel Chess Tournament. ,,En niet alleen de grootmeesters zullen achter het schaakbord plaatsnemen. Samen met de Gemeente Rotterdam en de schaakverenigingen gaan we ook jongeren uit de Maasstad bij dit topevenement betrekken. "



In 1997 vond het NK Schaken plaats in De Kuip. Twintig jaar later doet de wereldtop van het schaken opnieuw het Feyenoordstadion aan.