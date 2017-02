Tegenstander Holm betwist wereldtitel De Randamie

Volleyballers Dynamo onderuit tegen Turkse koploper Ankara

15 februari De volleyballers van Draisma Dynamo hebben vanavond het eerste duel in de kwartfinale van de Challenge Cup verloren. In het eigen Omnisport in Apeldoorn was de Turkse koploper Ziraat Ankara te sterk. De Turken wonnen met 3-1 in sets: 20-25 25-11 25-16 25-20.