Tess Wester langer bij Bietigheim

De Duitse ploeg, waar ook Maura Visser onder contract staat, is momenteel lijstaanvoerder in de Bundesliga. ,,Tess is ondanks haar jonge leeftijd nu al één van de beste keepers ter wereld. Ze heeft de voorbije jaren een indrukwekkende ontwikkeling doorgemaakt, en we zijn erg trots dat ze langer aan de club verbonden blijft.''

Wester zelf is ook blij met de verlenging. ,,We hebben een leuk en gedreven team met heel veel potentie. Ik hoop dat we ons verder ontwikkelen als team en tot grote prestaties kunnen komen", aldus de doelvrouw.



De Heerhugowaardse begon haar carrière in Amsterdam. Via nog een paar Nederlandse clubs kwam ze in Duitsland terecht bij VfL Oldenburg. In 2015 verruilde ze Oldenburg voor Bietigheim. Hier had ze een contract wat dit jaar afliep.



Wester debuteerde in 2012 in het Nederlands handbalteam. Het grootste succes wat zij hiermee behaalde was de finale van het WK in 2015. Nederland verloor in die finale van Noorwegen.