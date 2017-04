Thorsdottir na geslaagd toernooi: Had dit niet alleen gekund

Door Marcel Luyckx



Vrijdag was het nog Eythora huilt. Twee dagen later stond ze op dezelfde plaats te stralen. Ze toonde een mentale veerkracht, waarvan de 18-jarige Poortugaalse zelf niet vermoedde dat ze die bezat. ,,Ik ben blij dat ik sterker ben dan ik denk dat ik ben. Ik ben er nog niet helemaal achter hoe het me gelukt is. Gisteren heb ik het er heel moeilijk mee gehad. Ik was vrijdag klaar voor de meerkampfinale, maar het kwam er niet uit. Lukt het dan wel op zondag? Vrijdag had ik heel veel druk op mezelf gezet. Vandaag dacht ik: alles is meegenomen, ik sta in de finale. Als ik mezelf geen druk op leg, kan ik vrijer turnen.”



Ze bedankte haar ouders, die er in Roemenië bij waren, kamergenoot Sanne Wevers en haar coaches voor alle peptalks. ,,Zij zeiden dat ik in mezelf moest blijven geloven. Daar heb je soms anderen voor nodig, dat kan je niet alleen tegen jezelf zeggen. Soms ben je niet overtuigend genoeg voor jezelf. En ik ben vaak heel erg streng voor mezelf.”