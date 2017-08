Tiger Woods had vijf soorten medicatie in bloed

Het is vooralsnog onduidelijk of de voormalig nummer een van de wereld doktersrecepten voor de medicijnen had. Het ziet er niet naar uit dat er sprake is van illegale middelen.



Woods heeft de afgelopen twee jaar amper toernooien gespeeld vanwege rugproblemen. Hij liet zich al meerdere keren opereren, maar de pijn ging niet weg. Ook kampt de winnaar van veertien majors met een slaapstoornis. Sinds eind 2013 kwam Woods nog maar op negentien toernooien van de PGA Tour in actie. Eén keer eindigde hij in de top tien. De laatste major won Woods in 2008 op het US Open.