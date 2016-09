Tiger Woods kondigt rentree aan

De veertigjarige Woods werkt al een jaar aan zijn herstel na twee rugoperaties. Zijn laatste PGA-toernooi speelde hij in augustus 2015. Op de wereldranglijst is de voormalig nummer één weggezakt naar de 711e plaats.



'Mijn revalidatie is op het punt dat ik plannen kan gaan maken, maar er is nog werk te verrichten', zei Woods op zijn website. 'Het was moeilijk om toernooien te missen die belangrijk voor me zijn maar ik ben verstandig geweest en heb geen haast gemaakt met mijn herstel. Ik heb de competitie gemist.'