Topfavoriet Thomas Pieters trekt zich terug voor KLM Open

Titelverdediger Thomas Pieters doet vandaag niet mee aan de KLM Open. De Belgische topfavoriet, vierde tijdens de Olympische Spelen van Rio, ondervindt te veel hinder van een allergische reactie na een insectenbeet. Op het jaarlijkse toernooi op golfbaan The Dutch in Spijk doen onder anderen Joost Luiten (winnaar in 2013), Chris Wood en Alex Noren mee.