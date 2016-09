Toppaard Zenith voor 'nop' geveild

Van Gerwen pakt 17de titel van het jaar

20 september Michael van Gerwen blijft maar winnen. Zondag won de nummer 1 van de wereld in Duitsland nog de European Darts Grand Prix, en vanavond was het opnieuw raak. In Barnsley pakte hij de Players Championship 14. En hoe. Mensur Suljovic werd met 6-0 vermorzeld.