Trampolinespringsters behalen brons op World Games

Pellegrini verbaast en klopt Ledecky op 200 meter vrij

17:52 Federica Pellegrini heeft bij de WK zwemmen in Boedapest verrassend het goud gewonnen op de 200 meter vrije slag. De wereldrecordhoudster werd voor het laatst in 2011 wereldkampioen. Ze won na een knappe inhaalrace in een tijd van 1.54,73.