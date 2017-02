Treffers en missers van reclames op de Super Bowl

VideoDe commercials tijdens de Amerikaanse Super Bowl zijn bijna even belangrijk als de wedstrijd zelf. Miljoenen Amerikanen slaan de plaspauze over en blijven geboeid kijken. Maar toch slaan ook veel bedrijven de plank volledig mis. Volgens reclamedeskundige Martin de Munnik zijn Coca Cola, Mercedes en National Geographic de grote winnaars van de Super Bowl.

,,Het draait in eerste instantie allemaal om merkbeleving en entertainment en niet om stijgende verkoopcijfers'', vertelt De Munnik over de commercials, die tijdens de rust van het sportevent te zien waren. Het verhogen van de 'likeability' staat bij de adverterende bedrijven voorop. Maar veel merken, zoals Honda, Budweiser en AirBnB sloegen daarin de plank volledig mis.



De neuromarketing-expert vindt dan ook dat sommige reclames 'zonde van het geld' zijn. Uitzendtijd tijdens de Super Bowl is namelijk niet goedkoop. Een product aanprijzen voor het oog van gemiddeld 120 miljoen tv-kijkers kost omgerekend maar liefst 0,13 miljoen euro per seconde. ,,Ofwel de duurste seconden ter wereld'', aldus De Munnik.



Bleven de Amerikanen massaal op het puntje van de stoel zitten of lasten ze een plaspauze in? Wij vroegen De Munnik om zijn visie op enkele Super Bowl-reclames, met bijbehorende score.

Airbnb maakt slap statement

Wat zien we? Verhuurwebsite Airbnb maakte van de gelegenheid gebruik het inreisverbod van Trump af te keuren. In de video pleit het platform voor tolerantie, onder de slogan '#weaccept'.



,,Mensen kijken graag naar mensen en de commercial roept het heersende wij-gevoel op. Ook dwingt tekst in beeld om het te lezen, dat doen ze goed. Maar wat een slap politiek statement. Je bent een commercieel bedrijf, waarom zou je dit willen? Dit associeert meer met ASN bank dan met Airbnb. Ik zie de bedrijfsfilosofie: de wereld ontdekken en kamerverhuur nergens in terug.''



Verkoop: 2

Entertainment: 7, als je het merk Airbnb erbij kunt onthouden







Budweiser doet mee met slap statement

Wat zien we? De Amerikaanse bierproducent met Duitse roots Budweiser laat de aankomst van de Duitse stichter Adolphus Busch in een racistisch Amerika zien. De Amerikanen willen liever dat hij vertrekt: immigranten zijn niet welkom. Pas wanneer hij zijn latere zakenpartner Eberhard Anheuser in St. Lewis ontmoet, met wie hij het beroemde bier zal gaan brouwen, keert het tij. De slogan 'When Nothing Stops Your Dreams' steekt vooral immigranten die in deze roerige tijden naar de VS willen komen een hart onder de riem.



Wat vindt Martin? ,,Ik vind dit ook geen goed politiek statement. Ze proberen vertrouwen te winnen, maar ze zijn iets te voorzichtig, misschien willen ze de republikeinen niet tegen het zere been trappen. Ik mis de factoren die thuishoren in een biercommercial: drinken en gezelligheid.''



Entertainment: 5

Verkoop: 4







Mr. Clean bereikt miljoenenpubliek

Wat zien we? Het boegbeeld van mr. Clean, maar dan zijn sexy kant. Uiteindelijk blijkt de sexy schoonmaker de partner van de vrouw.



,,Weinig entertainment waarde, hiermee ga je de likeability niet verbeteren. Puur gemaakt om bij zoveel mogelijk mensen onder ogen te komen. Het symbool mr. Proper kennen we allemaal, dus vanuit reclame-oogpunt doen ze het goed.''



Verkoop: 7

Entertainment: 3







T-Mobile, celebs doen het altijd goed

Wat zien we? T-Mobile doet elk jaar zijn best om een vette celeb aan de haak te slaan. Vorig jaar was dat Drake, het jaar ervoor Kim Kardashian. Dit jaar mocht Justin Bieber naast twee footballsterren aantreden als 'celebration expert'. Het reclamefilmpje zoekt naar een link tussen de 'ongelimiteerde moves' tijdens de match en de ongelimiteerde data van T-Mobile.



Wat vindt Martin? ,,Ik zie de link niet echt, maar ja, celebs trekken altijd de aandacht. Er gebeurt een hoop. Ik zie mooie mensen en het is goed dat er veel te zien is.''



Entertainment: 8

Verkoop: 6, want ze doen meer aan merkbinding













Mercedes, zo verkoop je een auto!

Wat zien we? Deze clip van Mercedes werd geregisseerd door niemand minder dan de Coen Brothers, en geeft het tafereel van een bende ruige bikers in een ietwat louche bar. Op de tonen van Steppenwolfs 'Born To Be Wild' doen ze hun ding, tot blijkt dat hun bolides ingesloten werden door - o horror - een Mercedes. Acteur Peter Fonda speelt de hoofdrol.



Wat vindt Martin? ,,Dit is puur entertainment, er is veel te zien en te beleven. Er zitten veel rijshots in en hij weet de juiste emotie bij de juiste doelgroep te raken. Dit spotje zit goed in elkaar, zo verkoop je een auto!''



Entertainment: 8

Verkoop: 7







IJzersterk National Geographic

Wat zien we? Albert Einstein speelt Lady Gaga op een viool in de allereerste Super Bowl-spot van National Geographic. En dat doet ie goed.



Wat vindt Martin? ,,Dit is de beste Super Bowl-commercial. Heeft impact, iedereen kent Einstein en lady Gaga zit erin verwerkt voor het entertainmentgehalte. Ook de inhoud: de aankondiging van een nieuw wetenschapsprogramma wordt juist weergegeven.''



Entertainment: 8

Verkoop: 7







Squarespace, zonde van het geld

Wat zien we? Squarespace, een bedrijf dat internetdomeinnamen verkoopt, heeft waarschijnlijk serieus in de buidel mogen tasten om acteur John Malkovich te strikken. Die gaat op zoek naar zijn eigen domeinnaam, die helaas al bezet blijkt te zijn door een of andere visser.



Wat vindt Martin? ,,Dan heb je een beroemde acteur gestrikt en dan laat je hem niet doen waar hij goed in is. Waar gaat dit over? De impact van zijn gezichtsuitdrukkingen overstralen de boodschap. En welk merk hoorde hier ook alweer bij?''



Verkoop: 4

Entertainment: 4











Honda, zo verkoop je dus geen auto's!

Wat zien we? Niet minder dan negen beroemdheden wist Honda in zijn spot te verwerken. In de vorm van oude jaarboekfoto's geven die op ietwat computerbewerkte wijze advies over 'geloven in jezelf' en 'je droom volgen'.



Wat vindt Martin? ,,Zo moet het dus niet. Hier ontbreekt de staalerotiek. Heb je een uitgelezen kans om miljoenen mannen aan te spreken en op het puntje van de stoel te laten zitten en dan pak je het niet. Auto's verkoop je door in te spelen op beleving en niet op toepassing.''



Verkoop: 6

Entertainment: 6













Flauw: bai bai bai

Wat zien we? Christopher Walken en Justin Timberlake zitten samen op de bank en de acteur leest enkele woorden op uit de songtest van Nsync Bye bye Bye. Dat ter promotie van een frisdrankje.



Wat vindt Martin? ,,Het enige leuke is het woordgrapje, maar ook hier mis ik shots van gezelligheid en het genieten van een drankje. De associatie ontbreekt dus. Bekendheden zoals deze kunnen mensen vermaken, maar dat zie je ze hier niet doen.''



Verkoop: 5

Entertainment: 4







Actie met 'oude' Arnold

Wat zien we? Arnold Schwarzenegger die het spelletje Mobile Strike aan de man probeert te brengen en daar zijn welbekende slogans weer voor uit de kast haalt.



Wat vindt Martin? ,,Het zit met de nodige actie goed in elkaar, maar ik denk dat het zijn doelgroep voorbij streeft. De Arnold Schwarzenegger-generatie is een stuk ouder dan de mobile spelletjesdoelgroep.''



Entertainment: 9

Verkoop: 6







Coca Cola maakt wel goed statement

Wat zien we? Het liedje 'America the Beautiful', maar dan in verschillende talen gezongen.



Wat vindt Martin? ,,Waar Airbnb en Budweiser er flink naast zaten, wint Coca Cola in het rijtje bedrijven dat een statement maakt tegenover het inreisverbod. Ze tonen meer lef en de commercial raakt precies de goede snaar.''



Verkoop: 6

Entertainment: 8