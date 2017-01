Tsonga ontvangt bedankbrief van duizelig ballenmeisje Giuliana

Tsonga toonde op Twitter de volgeschreven kaart, waarin ze de tennisser niet alleen bedankte voor zijn vriendelijke hulp, maar zich ook verontschuldigde voor haar eigen optreden tijdens de bewuste tennispartij van de Fransman. ,,Ik weet niet of je me nog herinnert", schrijft ze. ,,Ik ben het meisje dat je van de tennisbaan begeleidde. Ik wil me graag verontschuldigen voor al die keren waarop je de bal vroeg, maar ik er je geen gaf. Ik wist niet dat ik toen een virus had, waardoor ik me duizelig voelde. Door dat virus kon ik ook minder goed horen en zien dan normaal. Ik verontschuldig me dat ik mijn plichten als ballenmeisje toen niet kon vervullen."



Het meisje sluit af met een dankwoord. ,,Bedankt om zo vriendelijk te zijn voor mij. Ik apprecieer het enorm dat je me te hulp schoot en van de baan begeleidde, toen ik in nood was. Veel succes de komende wedstrijden. Giuliana, ballenmeisje nummer 108 van de Australian Open."