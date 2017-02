Tsonga over finale: Ik vierde kerst met Goffin én Herbert

De als zesde geplaatste Tsonga rekende vanmiddag overtuigend af met de nummer vier van de plaatsingslijst, de Tsjech Tomas Berdych. De Fransman leverde het hele toernooi nog geen set in, ook niet tegen Berdych: 6-3, 6-4. Tsonga kreeg geen enkel breakpoint tegen. ,,Ik ben erg solide op mijn service en dat komt mijn spel ten goede. Daarmee krijg ik de mogelijkheid om meer te creëren op de returns en kan ik wat aanvallender spelen."



Morgen treft Tsonga in de finale Goffin of qualifier Herbert. Ranglijsttechnisch gezien is het verschil groot. Goffin is elfde en een serieuze titelkandidaat, Herbert staat op plek 109. Maar, zo zegt Tsonga: ,,Ik heb geen voorkeur."



,,We zijn alle drie goede vrienden", vertelt hij. ,,Ik heb kerst met ze gevierd en het zijn beiden goede vrienden. Het wordt hoe dan ook speciaal."



Tsonga, goedlachse entertainer die hij is, groeit langzaamaan uit tot publieksfavoriet in Ahoy. De liefde is wederzijds. ,,Het is een prachtig stadion. Er zijn veel mensen en het is geweldig om in deze atmosfeer te spelen."



