Tsonga wint ATP-toernooi in Marseille

De nummer twee van de plaatsingslijst won het toernooi in de Franse stad voor de derde keer en stond voor de vierde keer in de finale. Eerder zegevierde hij in 2009 en 2013.

Tsonga had in beide sets aan één breakkans genoeg om de partij binnen te slepen. Na iets meer dan een uur spelen moest Pouille, als vierde ingeschaald, zijn meerdere erkennen in zijn landgenoot, die in de halve finales had afgerekend met de Australische titelverdediger Nick Kyrgios.